На Луганщине боевики из гранатомета обстреляли пограничный пункт "Изварино"

На Луганщине, 8 июня, поздним вечером террористы обстреляли пункта пропуска "Изварино", но получив от пограничников отпор, скрылись с места события.

Об этом сообщили отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, пишет УНИАН.

"Боевики подъехали к пункту пропуска на нескольких транспортных средствах. При обстреле они осуществили несколько очередей из стрелкового оружия в сторону пункта пропуска, а также один выстрел из гранатомета, который разорвался неподалеку.

Пограничное подразделение сразу дало огневой отпор нападающим, после чего последние скрылись в направлении населенного пункта Изварино", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пострадавших со стороны пограничников нет.

Напомним, 9 июня, группа террористов штурмовала воинскую части в Артемовске Донецкой области.