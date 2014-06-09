На Луганщине боевики из гранатомета обстреляли пограничный пункт "Изварино"

Боевики осуществили несколько очередей из стрелкового оружия и один выстрел из гранатомета
На Луганщине, 8 июня, поздним вечером террористы обстреляли пункта пропуска "Изварино", но получив от пограничников отпор, скрылись с места события.
Об этом сообщили отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, пишет УНИАН.
"Боевики подъехали к пункту пропуска на нескольких транспортных средствах. При обстреле они осуществили несколько очередей из стрелкового оружия в сторону пункта пропуска, а также один выстрел из гранатомета, который разорвался неподалеку.
Пограничное подразделение сразу дало огневой отпор нападающим, после чего последние скрылись в направлении населенного пункта Изварино", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что пострадавших со стороны пограничников нет.
Напомним, 9 июня, группа террористов штурмовала воинскую части в Артемовске Донецкой области.