Силовики показали видео жестокого боя под Семеновкой: боевики прятались в жилых домах

Силовики передали уникальное видео боя под Семеновкой (недалеко от Славянска - ред.) , где 5 мая наши спецподразделения должны были пойти на подкрепление блокпоста, но попали в засаду боевиков.

В ролике видно, как выглядят ожесточенные кровопролитные бои с террористами на Донбассе, пишет ТСН.

Спасла бойцов только специальная подготовка, которой могут похвастаться далеко не все нынешние защитники Украины. В результате перестрелки было ликвидировано 45 боевиков.

Это уникальные кадры боя под Семеновкой, когда наши спецподразделения "Альфа" и "Омега" должны были пойти на подкрепление блокпоста военных под этим населенным пунктом.

Боевики буквально прятались в домах гражданских и вели огонь с двух сторон. И хуже всего, что их позиции на крышах жилых домов.

В бою погибли двое альфовцев и один ягуаровец, пишет издание.

Это не единственный случай, когда террористы прятались за спинами мирного населения.

На днях террористы установили миномет в церковном дворе.

А по информации Авакова, вокруг деревьев боевики привязывали заложников, чтобы наши военные не смогли ответить.

видео: ТСН.