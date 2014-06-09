Террористы пытаются вывезти в Россию спецтехнику и транспорт - эксперт

Группа террористов в составе до 20 человек, вооруженных автоматическим оружием, пытается вывезти специальную и автотехнику с территории донецкого завода "Топаз".

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, боевики готовят к вывозу несколько (по предварительным данным - 7 единиц) комплексов радиоэлектронной борьбы типа "Мандат". По словам террористов - "для отправки в Россию", — говорится в сообщении.

По словам Тымчук, боевики заявили об "экспроприации" 4 автомобилей "КрАЗ", предназначенных для перевозки людей, и 1 микроавтобуса "Мерседес", который принадлежит предприятию.

Напомним, ранее спикер АТО сообщал, что вооруженные террористы, орудующие на Донбассе, испытывают сильное давление сил АТО и меняют тактику боя. Они начали действовать небольшими группами и избегают прямого противостояния.