В Мариуполе продолжается АТО: нападения на аэропорт не было

Комбат "Донбасса" пообещал после окончания спецоперации, рассказать о ее подробностях.
В Мариуполе проводится антитеррористическая операция.
Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.
"В Мариуполе никто ничего не взрывал. Продолжается спецоперация силами АТО. Результаты хорошие", - написал он.
Семенченко пообещал во второй половине дня, после окончания спецоперации, рассказать о ее подробностях.
Ранее сообщалось со ссылкой на соцсети, что в Мариуполе горит аэропорт и расположенная рядом военная часть, в некоторых районах слышны автоматные очереди и одиночные выстрелы.
Впоследствии эту информацию опровергли в милиции.
"Никакого нападения на аэропорт не было, фактов поджога и пожара ни в аэропорту, ни в пограничной части не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе Мариупольском МВД.