В Мариуполе продолжается АТО: нападения на аэропорт не было

В Мариуполе проводится антитеррористическая операция.

Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"В Мариуполе никто ничего не взрывал. Продолжается спецоперация силами АТО. Результаты хорошие", - написал он.

Семенченко пообещал во второй половине дня, после окончания спецоперации, рассказать о ее подробностях.

Ранее сообщалось со ссылкой на соцсети, что в Мариуполе горит аэропорт и расположенная рядом военная часть, в некоторых районах слышны автоматные очереди и одиночные выстрелы.

Впоследствии эту информацию опровергли в милиции.

"Никакого нападения на аэропорт не было, фактов поджога и пожара ни в аэропорту, ни в пограничной части не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе Мариупольском МВД.