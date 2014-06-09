Россия уверяет, что якобы всегда поддерживала Женевские соглашения по Украине

МИД РФ заявил, что Россия якобы неизменно поддерживала предложенную швейцарским председательством ОБСЕ "дорожную карту" урегулирования внутриукраинского кризиса, подготовленную в развитие Женевских договоренностей от 17 апреля.

Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, сообщает "Украинская правда".

В МИДе России практически указали, чем стоит заниматься, по их мнению, швейцарскому послу Тальявини, которого назначили представителем ОБСЕ в Украине.

"Исходим из того, что Тальявини будет активно заниматься реализацией ключевых положений упомянутой "дорожной карты", прежде всего выработкой устойчивых договоренностей о немедленном прекращении насилия и созданием условий для начала подлинного общеукраинского диалога с привлечением всех политических сил и регионов этой страны", - говорится в заявлении.

МИД РФ настаивает, что именно в интересах поддержки усилий ОБСЕ по выполнению "дорожной карты" посол России в Украине Михаил Зурабов принимает участие в различных консультациях в Киеве.

Напомним, что МИД Украины призвал международное сообщество не поддаваться тотальной лжи российской пропаганды и принять против власти РФ все возможные решительные скоординированные и консолидированные меры.