"Мэр" Славянска обвинил в расстреле мирных жителей "кадыровцев" - СМИ

Чеченские боевики, которые не имеют никакого отношения к сепаратистам Славянска, намерены сжечь город дотла.

Об этом заявил "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев обращаясь к жителям города, сообщается на сайте Sprotyv.

"Наши спецслужбы говорят, что боевики, не имеющие никакого отношения к нам, намерены сжечь город дотла. Такая же ситуация в Луганске и Донецке. Существует большая вероятность того, что кадыровцы выполнят свой план", - говорит Пономарев.

По его словам, ситуация в городе вышла из под контроля. Их "предали российские кураторы, которые не ввели войска на территорию Украины".

"Сложившаяся в городе ситуация вышла из под нашего контроля. Российские кураторы не выполнили своего обещания… Вместо того, чтобы помочь войсками, Россия помогает нам чеченскими наемниками которых невозможно контролировать. Их основная цель мародерство", - заявил Пономарев.

Кроме этого, "мэр" всю вину за обстрелы мирных граждан свалил на российских боевиков. Чтобы вызвать ответный огонь по гражданским объектам, боевики ведут огонь по позициям сил АТО из жилых районов города. Кроме того, боевики умышленно обстреливают город с окраин, чтобы потом обвинить украинские власти в жертвах среди мирного населения.

Также Пономарев заявил, что сепаратисты в Славянске не исключают возможности переговоров с киевской властью, пишет 112.

"Мы не признавали киевскую хунту так и не признаем, для нас это никто и зовут их никак ... Драться мы не отказываемся. Но если будет принято решение, начать какие-то переговоры, будем разговаривать", - отметил В.Пономарев.

"Будущая ДНР - это структура, государство,которое будет иметь дружественные, добрососедские отношения с Россией. Но это будет решать народ, путем голосования, на выборах", - добавил он по поводу собственного видения будущего Донбасса.