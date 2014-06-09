У Путина рассказали, о чем он говорил с Порошенко в Нормандии

Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Нормандии в основном говорили о событиях на востоке Украины.

Об том рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Беседа носила краткий, но закрытый характер. Дело не в позиции России. Крым является регионом Российской Федерации, будучи регионом, это неотъемлемая часть России. Но ещё раз повторяю, беседа носила абсолютно закрытый характер. В первую очередь речь шла о событиях на востоке страны, о том кровопролитии", — цитирует Пескова "Русская служба новостей".

Напомним, что в пятницу, 6 июня, во время торжеств по случаю 70-й годовщины высадки союзнического десанта в Нормандии (Франция) впервые состоялась 15-минутная встреча Путина и Порошенко.

Также напомним, что Порошенко договорился с Путиным о переговорах по урегулированию ситуации на востоке нашей страны. В Киев для переговоров прибудет представитель РФ.