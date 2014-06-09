АТО на Луганщине: казаки в панике бегут в Россию – никто не готов умирать

В Станично-Луганском районе Луганской области, где имеется место компактного проживание донских казаков и из-за сильного влияния российского фактора сразу сложились сепаратистские настроения, началась паника. Террористы эвакуируют свои семьи в Россию

Об этом местный активист и сопредседатель "Правого дела" Дмитрий Снегирев сообщает на своей странице Facebook.

По его словам, в рядах сепаратистов нет согласия относительно дальнейших действий. "Никто не готов идти умирать. Теперь они обеспокоены одним вопросом - кто будет кормить семьи. По нашей информации, в нотариальных конторах наблюдается большое количество заявлений о согласии одного из родителей на вывоз несовершеннолетних детей за границу в Российскую Федерацию", - рассказал активист.

"Можно сказать, что наконец-то пророссийски настроенные граждане услышали призыв о переезде в Россию. Они боятся подхода сил регулярной армии, поэтому есть отток этих людей из Украины", - заметил сопредседатель "Правого дела"

Он рассказал, что именно этот район был центром сепаратизма на Луганщине. "Здесь формировали и мобилизовали так называемых "казаков" для создания казацких отрядов. Кроме того, это основной участок границы, на котором регулярно устраивают диверсии и провокации против украинских пограничников", - рассказал сторонник единства Украины.

"Надеюсь, что вслед за своими семьями они покинут Украину, а вместе с носителями уйдут и сепаратистские настроения, поэтому их нужно дожимать", - подчеркнул Снегирев.

Ранее "Главред" сообщал, что именно пророссийские "казаки" причастны похищению наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.