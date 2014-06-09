Главарь ЛНР потребовал закрыть Луганский аэропорт "до особого распоряжения"

Главарь террористической "Луганской народной республики" Валерий Болотов поручил директору международного аэропорта "Луганск" приостановить прием и отправку самолетов с 9 июня.

Об этом со ссылкой на сайт ЛНР сообщает ТСН.

"Директору международного аэропорта"Луганск" Татаринову И. приостановить прием и отправку регулярных и чартерных пассажирских рейсов с 18.00 от 09.06.2014 г. до особого распоряжения", - говорится в приказе Болотова.

Напомним, 5 июня сообщалось о ремонте взлетной полосы, в связи с чем аэропорт в Луганске был закрыт.

Также напомним, что журналист Всеволод Филимоненко заявил, что именно лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, которого Генпрокуратура подозревает в сепаратизме, требовал закрыть луганский аэропорт, куда хотели прибыть украинские военные.

Фото: tsn.ua

распоряжение Болотова