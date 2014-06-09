США воодушевлены встречей Порошенко и Путина, Германия увидела свет в конце тоннеля на Донбассе

Власти США с воодушевлением восприняли встречу президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, а Германия увидела "слабый свет в конце тоннеля" в ситуации на Донбассе.

"Мы с воодушевлением восприняли то, что президент Путин разговаривал с Порошенко в Нормандии в пятницу (встреча длилась примерно 15 минут - ред.), что Россия вернула в Украину своего посла Михаила Зурабова на инаугурацию (президента Украины - ред.)", - отметила на пресс-конференции представитель Госдепартамента США Мари Харф, которую цитирует "Интерфакс".

"Мы приветствуем заявления Путина о том, что он предпримет шаги для более эффективного обеспечения безопасности на российско-украинской границе, чтобы предотвратить приток оружия и вооруженных бойцов", - подчеркнула она, отметив, что США "призывают Россию подкрепить свои слова действиями".

"Я думаю, что существует движение в сторону деэскалации (ситуации в Украине - ред.)", - заявила Харф. Вместе с тем, она отметила, что США признают за властями Украины право применять силу для поддержания порядка на территории своей страны.

Вместе с тем, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед неформальной встречей в Санкт-Петербурге со своими российским и польским коллегами - Сергеем Лавровым и Радославом Сикорским - заявил о позитивной динамике в украинском кризисе.

"В конфликте в Украине впервые за многие месяцы виден слабый свет в конце тоннеля. Мы пока еще недостаточно близки к решению украинского кризиса. Но после недель и месяцев интенсивных дипломатических усилий конфликтующие стороны, наконец, непосредственно общаются друг с другом", - цитирует министра "Немецкая волна".

По словам немецкого дипломата, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы диалог между украинским и российским руководством сорвался.

"Созданная трехсторонняя контактная группа, с участием представителей Украины, России и ОБСЕ, должна при полном согласовании сторон сосредоточиться на том, чтобы положить конец насилию и продолжить диалог, начатый в рамках национальных круглых столов", - считает Штайнмайер.

Во время переговоров в Петербурге, отметил глава МИД ФРГ, он намерен вместе с Лавровым и Сикорским найти ответ на вопрос: каким образом использовать положительные моменты, имеющие место в последние дни, для того, чтобы сделать процесс деэскалации конфликта необратимым.

Напомним, в МИД Украины заявили, что участники трехстороннего контактной группы, в которой представлены также Россия и ОБСЕ, пришли к взаимопониманию по ключевым этапам выполнения плана Президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Порошенко ранее заявлял, что огонь в конфликтном регионе нужно прекратить уже на этой неделе.