АТО на Донбассе: в Славянске и Краматорске снова сильные бои - СМИ

Под Славянском и в Краматорске, захваченных террористами, возобновились серьезные бои.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, на которых ссылается "Украинская правда". Также в соцсетях пишут о провокациях террористов, которые сами устроили обстрелы, в частности, в Краматорске.

Так, в Славянске в направлении комбикормового завода из трех точек стреляют минометы. "Стреляет не Нацгвардия! Бьют из города (где находятся боевики - ред.)!", - отмечают очевидцы.

Вместе с тем, пользователи в соцсетях подчеркивают, что свет есть только в одном микрорайоне, во всем городе нет воды. Кое-где работает мобильная связь.

В то же время, сообщается о серьезных боях в Краматорске.

В частности, пользователь Твиттера Ледокоин Гетьмана сообщил о серьезной активизации АТО в городе и его "зачистке" от боевиков. "Практически весь город зачищен, быстро и профессионально", - написал он.

Отметим, что никакой официальной информации по этому поводу на данный момент нет. Позже сам пользователь информацию о зачистке опроверг - бой продолжается, террористы остаются в Краматорске, город не освобожден.

Другие пользователи Твиттера пишут, что ситуация в Краматорске сейчас непонятна, в то же время, в городе время от времени наступает затишье.

Также есть информация, что зачистки не было, а стрельба была провокацией террористов. В соцсетях пишут, что сами боевики обстреляли город.

В то же время, как пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на очевидцев, в Краматорске в ночь на вторник возобновилась стрельба.

В центре города звучала сирена и стоял грохот. От звуков выстрелов в старом городе срабатывали сигнализации на автомобилях, сообщают очевидцы.

Наиболее интенсивная стрельба была в районе Станокстроя. По версии местных жителей стрелять по Краматорску начали сами террористы, имитируя АТО, отмечает издание.

Информация о боях противоречивая, официальных данных пока нет.

Больше об АТО на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".