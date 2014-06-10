Раненые под Славянском силовики уверяют, что их "слили" террористам

По мнению солдат, "один волевой приказ и все решится за два дня".
Участники антитеррористической операции на Донбассе говорят, что многочисленных жертв силовиков можно было избежать, если бы кто-то из "своих" планомерно не сливал информацию сепаратистам.
По словам майора Александра Малярчука, которому БТРом переехало ногу при "зачистке" под Славянском 3 июня, о планах украинских военных сепаратисты хорошо знали, пишет ТСН.
"Есть много предателей среди представителей министерства обороны, которые продают информацию, проходит утечка информации", - говорит он.
В киевском военном госпитале сейчас около полусотни раненых в боях под Славянском, и еще около 30-ти - в Ирпене.
Почти все они попали в больницу после масштабной наступательной спецоперации под Славянском в начале июня. Тогда бойцы даже не успели войти в город - просто на въезде их обстреляли.
В БТР другого бойца попала противотанковая ракета. Выжили только он с товарищем. Вспоминает - того дня отбили две засады. Третью не смогли - ждали подмоги.
"Ждали авиацию. Авиация может занималась чем-то другим или еще что-то. Авиацию мы не дождались, и случилось так, что нас остановили и нас просто начали расстреливать противотанковыми минами", - говорит он.
Несмотря ни на что, все бойцы торопят врачей - хотят вернуться к товарищам в бой. Они говорят, что там все мечтают, чтобы АТО быстро и победоносно завершилась, чтобы как можно быстрее отдали команду на зачистку Славянска.
"Один волевой приказ и все решится за два дня", - говорят солдаты.
Напомним, 9 июня под Славянском и в Краматорске возобновились серьезные бои.
видео: ТСН.