В Славянске террористы освободили из плена двух активистов "Свободы"

Боевики в Славянске освободили двух заложников. В результате переговоров правозащитников с террористами удалось добиться освобождения свободовцев Артема Попика и Алексея Демко.

По информации пресс-службы ВО "Свободы", Попик, уже находится в Надвирнянском районе, где его приютила местная районная организация.

Освобождение стало следствием совместной работы спецслужб, правозащитников и международных представителей. Ход переговоров и освобождения заложников контролировали Олег Тягнибок, народный депутат Михаил Блавацкий, курирующий Донецкую область, и председатель Донецкой организации "Свобода" Игорь Славгородский.

"Жителя Константиновки Артема Попика, активиста "Свободы", захватили в ночь на 1 мая в родном городе. Артема вывезли в Славянск, где избивали и подвергали пыткам.

Артема Попика обвиняли в связях с украинскими организациями, которые якобы должны были организовывать провокации или диверсии и территории так называемой ДНР ", - сообщает пресс-служба.

Состояние здоровья свободовца далеко от оптимального, ему окажут необходимую медицинскую помощь, обследуют и назначат курс лечения и реабилитации после месячного пребывания в плену у террористов.

Также после плена вернулся домой и активист ВО "Свобода", доверенное лицо лидера организации Олега Тягнибока Алексей Демко, которого сепаратисты похитили еще 8 мая в Макеевке прямо из дома.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной организации "Свободы" Игорь Славгородский.

"Сегодня освобожден из плена Алексей Демко. Сейчас он уже в безопасности. Спасибо всем, кто помогал", - написал он.

Также сообщается, что Демко получил медицинскую помощь, поскольку имел пулевое ранение в ребро.

Также сообщается, что в плену до сих пор находится член окружной избирательной комиссии № 50 Красноармейская от ВО "Свобода" Ярослав Маланчук, которого сепаратисты похитили еще 29 апреля.