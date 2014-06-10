АТО в Славянске: сорвана попытка бегства 10-ти боевиков, ранены два силовика

Вблизи захваченного террористами Славянска Донецкой области боевики не прекращают попыток вырваться из кольца окружения.

Об этом пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев сообщает на своей странице в Facebook.

Так, в результате очередного обстрела позиций участников АТО из стрелкового оружия и гранатометов, 2 украинских военнослужащих ранены. На другом блокпосту была не допущена попытка прорыва группой боевиков кольца окружения.

"До 10 боевиков пытались оставить кольцо окружения, но благодаря действиям украинских военнослужащих такая попытка оказалась тщетной", - подчеркну военный журнилист.

Напомним, что в ночь на вторник, 10 июня, под Славянском и в Краматорске, захваченных террористами, возобновились серьезные бои.

В Славянске в направлении комбикормового завода из трех точек стреляюли минометы. "Стреляет не Нацгвардия! Бьют из города (где находятся боевики - Ред.)!", - отмечали очевидцы.