Комбат "Донбасса" хочет создать информагентство и объявить войну российскому зомбоящику

Командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко намерен организовать независимое информагентство "Украина сегодня", которое, по его мнению, должно восполнить пустующую нишу профессиональных проукраинских СМИ для противостояния дезинформации СМИ, действующих по заказу Москвы.

"Выхожу с инициативой создания агентства "Украина сегодня". Сами будем вести инфовойну если у государства нет к этому потребности. У народа - есть", - заявил Семенченко на своей странице в Facebook.

Так он прокомментировал сообщение российского информагентства ИТАР-ТАСС о том, что 10 солдат из президентского полка "были отправлены в зону боевых действий в добровольно-принудительном порядке". Это якобы произошло из-за инцидента время инаугурации нового Президента Украины 7 июня, когда у одного из солдат почетного караула выпал из рук карабин при появлении Петра Порошенко, шедшего мимо него по красной ковровой дорожке в здание Верховной Рады.

"Я конечно понимаю, что ломаю этим придуркам шаблон - русский бандеровец - фашист с 400 такими же, и все с Донбасса. Это конечно для них изрядный конфуз и сплошное расстройство, - пишет Семенченко. - В такую клюкву даже после обработки зомбоящиком никто не верит. Кем я уже только не был. И местным фашистом, правой рукой Яроша, и расстреливал с Арсеном Аваковым своих же солдат с перебитым позвоночником, и потерял всех в бою, и украл все деньги, и продал какие-то БТРы. Всего, короче, не упомнишь, что я "натворил" в воспаленном воображении современных геббельсов за этот месяц", - рассказал комбат.

"Ну ладно-то я, как говорится, карма у меня такая... Ну а при чем тут солдатик, уронивший карабин на инаугурации Петра Алексеевича Порошенко? Реальность: на Майдане подошли солдаты Президентского полка, попросились Родину с нами защищать", - подчеркнул Семенченко.

Ранее "Главред" сообщал, что в батальон "Донбасс" записались 10 солдат Президентского полка. Всего же служить под началом Семенченко изъявили желание 800 человек.