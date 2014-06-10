Донбасс может долго контролироваться террористами, если прекратится АТО - российский эксперт

Донецкая и Луганская области останутся под контролем террористов на длительное время, если прекратится антитеррористическая операция.

Об этом в ходе круглого стола в Москве сказал президент российского Института национальной стратегии Михаил Ремизов, пишет УНИАН.

"Президент Украины Петр Порошенко понимает, что если сейчас прекратить силовую операцию, то это не обеспечит автоматический полный контроль для украинских силовиков над этой территорией. На какое-то время Киев смиряется с контролем самопровозглашенных властей над частью территории этих регионов", - сказал Ремизов.

По его мнению, в такой ситуации время будет работать на Киев, так как население восточных регионов будет стремиться к той силе, которая способна обеспечить порядок.

"Сегодня ситуация складывается так, что сил террористов достаточны для того, чтобы сопротивляться, но недостаточны для того, чтобы обеспечить устойчивый порядок на территориях. Поэтому, несмотря ни на что, чаша весов склонится к признанию суверенитета Киева и легитимности Порошенко", - считает эксперт.

По его словам, в более длительной перспективе власти Украины сделают все для подавления вооруженных боевиков, а также политических и общественных деятелей, чья позиция может быть угрозой для унитарной Украины.

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил силовикам создать спасительный "коридор" для мирного населения, которое хочет уехать из территорий, где проводится антитеррористическая операция.