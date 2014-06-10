Советник Путина предлагает ударить по украинской армии: чтобы "не дать ей окрепнуть"

Россия должна нанести удар по украинской армии, чтобы "не дать ей окрепнуть", иначе получим мощнейшую военную машину, конечной целью которой будет война с РФ.

Об этом заявил советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев в ходе круглого стола в Москве, пишет УНИАН.

"Для этого достаточно закрыть небо и использовать тот же механизм подавления военной техники, который применили те же американцы в Ливии, которые сначала закрыли небо, затем с воздуха расстреляли бронетехнику, артиллерию, авиацию и таким образом сделали тот режим, с которым они воевали, небоеспособным. У нас еще есть возможность это сделать, через полгода такой возможности уже не будет", - сказал Глазьев.

"Мы получаем мощнейшую военную машину, ориентированную против нас, нашпигованную нацистами, идеологически заряжёнными против России... Конечной целью этого всего действия является война с Россией. Мы не сможем, потеряв Донбасс, сохранить мир, так как следующая цель, которая декларируется, – Крым", - сказал он.

Он заявляет, что власти Украины взяли курс на милитаризацию и мобилизацию населения против России.

"Посмотрите динамику - если в декабре нацистов было 2 тыс. человек в Киеве, в феврале - 20 тыс., в мае их уже 50 тыс. вместе с военнослужащими, в середине лета их будет 100 тыс., в сентябре их будет 200 тыс., к концу года они поставят под ружье 500 тыс. человек", - сказал Глазьев и добавил, что в Украине проводится расконсервация военной техники.

"Хочу напомнить знаменитые слова Черчилля: "Тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и войну, и позор одновременно". Это война современная. Это не значит, что нам надо двигать наши танки на Киев, но, по меньшей мере, прекратить геноцид населения мы вправе", - сказал он.

Напомним, ранее эксперты говорили о том, что Россия давно готовила войну за Крым и путинскую агрессию против Украины.