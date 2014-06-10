В Краматорске в результате артобстрела разрушены цеха двух заводов: опубликованы фото

Специалисты обследуют территорию на предмет неразорвавшихся снарядов.
По информации начальника управления гражданской защиты Краматорска Сергея Кукочки, "на КЗТС поврежден один пролет цеха механообработки, произошло обрушение кровли площадью 30-40 кв. м, выбиты почти все окна. На ЭМСС разрушена проходная со стороны Славянска, есть пробоина в стене цеха металлообработки", сообщает местная газета Восточный проект.
Данных о пострадавших рабочих нет. Очистные сооружения, расположенные рядом с ЭМСС, а также цеха Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ) во время ночного налета не задеты.
"В настоящее время специалисты обследуют территорию на предмет неразорвавшихся снарядов" - добавил Кукочка.
По информации блогера Facebook "все снаряды легли по цехам завода КЗТС. Внутрь зайти посмотреть возможности нет.
По рассказам заводчан разрушен один из корпусов механического производста на заводе КЗТС. В общем, без работы останется много людей", - пишет Иван Щелепов.
Напомним, 9 июня под Славянском и в Краматорске возобновились серьезные бои с террористами.
Силы АТО уничтожили 40 боевиков и 1 инженерную машину разграждения.
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