В Краматорске в результате артобстрела разрушены цеха двух заводов: опубликованы фото

В Краматорске 10 июня ночью в результате артобстрела частично разрушены цеха завода "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) и Краматорского завода тяжелого станкостроения (КЗТС).

По информации начальника управления гражданской защиты Краматорска Сергея Кукочки, "на КЗТС поврежден один пролет цеха механообработки, произошло обрушение кровли площадью 30-40 кв. м, выбиты почти все окна. На ЭМСС разрушена проходная со стороны Славянска, есть пробоина в стене цеха металлообработки", сообщает местная газета Восточный проект.

Данных о пострадавших рабочих нет. Очистные сооружения, расположенные рядом с ЭМСС, а также цеха Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ) во время ночного налета не задеты.

"В настоящее время специалисты обследуют территорию на предмет неразорвавшихся снарядов" - добавил Кукочка.

По информации блогера Facebook "все снаряды легли по цехам завода КЗТС. Внутрь зайти посмотреть возможности нет.



По рассказам заводчан разрушен один из корпусов механического производста на заводе КЗТС. В общем, без работы останется много людей", - пишет Иван Щелепов.

Напомним, 9 июня под Славянском и в Краматорске возобновились серьезные бои с террористами.

Силы АТО уничтожили 40 боевиков и 1 инженерную машину разграждения.

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