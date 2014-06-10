Первые назначения Порошенко: пресс-секретарь, замы главы АП и руководитель Госуправления делами

Во вторник, 10 июня, Президент Петр Порошенко сделал ряд кадровых назначений в Администрации Президента.

Были подписаны соответствующие указы, о чем сообщает пресс-служба главы государства.

Первым замом главы АП назначен Геннадий Зубко. Ранее Порошенко подписал указ об освобождении Зубко от временного исполнения обязанностоей руководителя Госуправления делами

Замом главы АП назначен Олег Рафальский. Ранее Порошенко подписал указ об освобождении Рафальского с должности зама главы АП в администрации Александра Турчинова.

Первым помощником Президента Украины назначен Юрий Онищенко. Ранее Порошенко подписал указ об освобождении Онищенка от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия.

Пресс-секретарем Президента назначен Святослав Цеголко.

Кроме того, был назначен руководитель Государственного управления делами. Им стал Сергей Березенко.

Напомним, что сегодня Порошенко своим указом назначил Бориса Ложкина главой АП. Ранее Порошенко подписал указ об освобождении Сергея Пашинского от временного исполнения полномочий главы АП.