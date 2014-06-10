Эксперт рассказал, как Украине противостоять агрессии Путина

В отношениях с Россией и Владимиром Путиным Президенту Петру Порошенко лучше действовать в рамках коллективных усилий по прекращению агрессии против Украины и не идти на личные "сценарии" с главой РФ.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Владимир Цибулько.

"В дальнейших взаимоотношениях с Россией Украина не должна даже пытаться демонстрировать какие-то индивидуальные усилия. В данной ситуации нужно действовать в рамках коллективных усилий по прекращению агрессии России против Украины", - уверен он.

"Если Порошенко попытается разыграть какой-то личный сценарий с Путиным, то он проиграет. Так как тогда, в итоге, он утратит доверие западных партнеров и, конечно, будет раздавлен Путиным. Порошенко – достаточно опытный человек, чтобы не играть в подобные игры. В данной ситуации намного комфортнее действовать в рамках коллективной безопасности и договорных отношений и сбить напряжение на Донбассе", - также считает эксперт.

По его мнению, если снизить напряжение на востоке Украины удастся, хотя бы, до конца августа, "то с сентября уже можно будет начинать работать с населением Крыма".

"Важно, чтобы сейчас была создана должность вице-премьера и ведомство по вопросам Крыма. Иначе, если продолжать выдерживать эту паузу, люди почувствуют себя брошенными на произвол судьбы, и впоследствии крайне сложно будет вернуть их доверие. Нам же нужно вернуть не территорию, а, в первую очередь, доверие крымчан – бывших и нынешних граждан Украины, которые живут в Крыму. Прежде всего, необходимо защитить тех людей, которые не отказались от украинского гражданства (а это – тысячи человек)", - добавил Цибулько.

Напомним, Порошенко ранее заявлял, что огонь на Донбассе необходимо прекратить уже на этой неделе.