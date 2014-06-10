На Донбассе боевики взорвали мост

Неизвестные взорвали мост в Марьинском районе Донецкой области.

Службой автодорог в Донецкой области принято решение о закрытии движение для всех видов транспорта на участке автодороги от поселка Карловка до поселка Галицыновка с 15:00 10 июня 2014 г. (от км 0+000 до км 5+000), пишет Новости Донбасса.

Данное решение по информации пресс-службы ведомства принято в связи со взрывом неизвестными лицами моста на км 3+773 автомобильной дороги общего пользования местного значения С051139 От /М-04/-/Н-15/ (1,5 км до п. Галицыновка, Марьинского района).

Напомним, 3 июня, на Луганщине в городе Лисичанске был подорван технологический мост, где располагался блокпост боевиков.