Кернес заново учится ходить

Мэр Харькова Геннадий Кернес, на которого в конце апреля было совершено покушение, заново учится ходить в израильской больнице.

Об этом сообщает Сегодня.

Обратим внимание, что сегодня, 10 июня, в своем аккаунте в Twitter он разместил фото, где он с помощью медиков пытается стать на ноги, подписав его "Все заново".

По данным издания, медики пока не прогнозируют, сможет ли мэр снова ходить.

"Успехи у нас каждый день, но они такие маленькие, что видим их пока только мы. Нужно подождать еще месяца три, ведь после операции есть отек спинного мозга, и врачи пока видят не все. Нужно много работать, а он работает, он молодец", - заявила жена мэра Харькова Оксана Гайсинская.

Как сообщал "Главред", 28 апреля на Кернеса во время пробежки было совершено покушение, он получил огнестрельное ранение в спину.

После он был прооперирован в харьковской больнице, а затем отправлен на дальнейшее лечение в Израиль.

Фото: @GennadyKernes