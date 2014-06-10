Кернес заново учится ходить

Стали известны новые подробности о состоянии Кернеса.
Об этом сообщает Сегодня.
Обратим внимание, что сегодня, 10 июня, в своем аккаунте в Twitter он разместил фото, где он с помощью медиков пытается стать на ноги, подписав его "Все заново".
По данным издания, медики пока не прогнозируют, сможет ли мэр снова ходить.
"Успехи у нас каждый день, но они такие маленькие, что видим их пока только мы. Нужно подождать еще месяца три, ведь после операции есть отек спинного мозга, и врачи пока видят не все. Нужно много работать, а он работает, он молодец", - заявила жена мэра Харькова Оксана Гайсинская.
Как сообщал "Главред", 28 апреля на Кернеса во время пробежки было совершено покушение, он получил огнестрельное ранение в спину.
После он был прооперирован в харьковской больнице, а затем отправлен на дальнейшее лечение в Израиль.
Фото: @GennadyKernes