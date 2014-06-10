В штабе Сухопутных войск уверены: на Донбассе террористы уже проиграли

И.о. начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Петр Никитенко убежден, что террористы, действующие на востоке Украины, уже проиграли.

Об этом он заявил журналистам, сообщает УНИАН.

"Наш руководящий состав и бойцы подготовлены и оснащены и выполняют боевые задачи, где-то более успешно, где-то менее успешно. Но общий результат свидетельствует о том, что лидеры сепаратистов уже говорят, что они проиграли".

"То есть мы (силы АТО – Ред.) выполняем боевые задачи лучше, чем они (бандформирования на Донбассе – Ред.)", - сказал генерал-майор".

Ранее "Главред" сообщал, что глава МВД Арсен Аваков тоже доволен действиями Нацгвардии, которая проводила спецоперацию под Славянском, и предложил боевикам сдаваться.