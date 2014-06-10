Пограничники в "Изварино" окружены террористами, ждут приказов - СМИ

На Луганщине пограничники пункта "Изварино", на которых 8 июня напали боевики, находятся в окружении террористов и продолжают ждать распоряжений от руководства относительно своих дальнейших действий.

Об этом сообщили в пограничном отряде сегодня, 10 июня, пишет Украинская правда.

В то же время сотрудники Госпогранслужбы заявили, что они находятся в окопах, не имеют тылового обеспечения, а также, по данным издания, у них недостаточно боеприпасов.

"Мы не жалуемся, мы готовы принять бой, но мы до сих пор не имеем никаких приказов или команд и не понимаем, что нам делать", - заявил собеседник издания.

"Между собой мы говорим о том, что мы 9-я рота, потому что про нас все забыли", - добавил он.

Между тем, по словам пограничника, сейчас, по меньшей мере, 300 км границы между Украиной и Россией остается без присмотра.

По его данным, несмотря на закрытие восьми пунктов пропуска, с российской стороны в Украину продолжают прибывать наемники.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине вечером 8 июня террористы обстреляли пункт пропуска "Изварино", но получив от пограничников отпор, они скрылись с места события.