Кравчук: российская элита подавится Украиной - это не Осетия

10 июня 2014, 15:23

Кравчук считает историческим фактом то, что впервые с 1654 года Путин сделал врагами два великих народа. 

Леонид Кравчук

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, чего он ждет от России и о том, какие угрозы существуют для нового Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он заявил в интервью Газете.Ru.

По словам Кравчука, он хочет, чтобы в России поняли, наконец-то, что "Украина – это не Осетия, это даже не Грузия, это не Приднестровье. Это европейская страна. И если Путин не понимает этого, российская элита подавится Украиной. Имейте в виду, неизбежно подавится", - подчеркнул президент.

"Я бы ожидал от России одного - прекратить террористические акты. Мне часто говорят: "Вы не идете на диалог с востоком". Но как можно вести диалог с врагами, которые стреляют? Которые граждане России, которые пришли с одной целью — убивать, проводить диверсии. Они же не пришли с целью вести диалог. У них диалог один – оружие. Как я могу сесть за "круглый стол" с тем, кто научен только одному – диверсии и убийству? Я буду с ним говорить о политике? Это смешно. С представителями "Донецкой народной республики", "Луганской народной республики"? С Путиным я готов говорить, убеждать, доказывать. Но нужно начать с одного решения: прекратить террористические акты, грубое вмешательство – политическое, военное, информационное – на востоке. И тогда – сесть и договориться. У нас другого выхода нет.

Я хочу, чтоб все поняли меня, я уже много прожил: Украина – это не Осетия, это даже не Грузия, это не Приднестровье. Это европейская страна. И если Путин не понимает этого, российская элита подавится Украиной. Имейте в виду, неизбежно подавится. Мир не позволит. Вы же видите, что происходит. Чтобы так взяли и аннексировали всю Украину – этого не будет. Надо остановиться, понять, что есть один только путь: сесть за стол и начать говорить. Украина готова к разговору. Не сегодня все сразу решить, но начать говорить. Слово — как говориться в Библии, "сначала было Слово"- подчеркнул Кравчук..

Кравчук также считает, что сейчас не только для Порошенко существует угроза, а для всех и она одна – Россия.

"Да. Путин сделал все, чтобы наши страны стали врагами. Мне приходят десятки писем и звонков. Те люди, которые имели определенный пиетет к русской культуре, к русской истории, совместной жизни – сейчас, кроме ненависти, ничего не могут испытывать. Я 14 дней отдыхал, лечился в Венгрии. Я поставил себе задачу: все 14 дней смотреть "РТР-Планету" Первый канал и "Россию-24", Киселева и так далее, многих этих "шоуменов", которые говорят: "Я жду не дождусь, когда Россия ударит по Украине, я не дождусь, когда Украина развалится. Это хунта. Это фашисты". Слушайте, это уже перешло все границы. Но это еще слова, а когда мы имеем сегодня живых людей из России, спецслужбистов, террористов, которые пришли в Донбасс, стреляют, убивают и уже не скрывают этого. Когда Россия взяла Крым под видом некоего внутреннего волеизъявления, что это исконно русская земля (он был русским с 1783 года). Он никогда не был исконно русским, если уж так говорить.

Надо думать, что говоришь. Когда начинают говорить о "Малороссии", о том, что "надо Украину расчленить, что надо отдать бандеровцев Польше, а нам нужны границы 1939 года", я спрашиваю, будет у нормального украинца хорошее отношение к России? Поэтому он уже сделал, что хотел. Впервые в истории — я заявляю официально — впервые в истории отношений, с 1654 года, с Богдана Хмельницкого, господин Путин сделал врагами два великих народа. Это уже исторический факт. Он уже добился этого. Что будет дальше, я не знаю", - отметил экс-президент.

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Россия Путин Украина Порошенко Кравчук
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