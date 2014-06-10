Боевики в Славянске воюют между собой, а погибших сбрасывают в озеро - штаб АТО

Между боевиками в Славянске и Семеновке, возникают перестрелки с использованием минометов и артиллерии, а в пределах города есть Соляное озеро, куда террористы, согласно оперативной информации, сбрасывают тела погибших.

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев, передает УНН.

"По оперативной информации, между террористами, которые еще остались в Семеновке и Славянске, иногда возникают вооруженные конфликты. Они друг друга обстреливают из минометов и артиллерии. Однако силовики АТО не реагируют на такие вещи. Единственное, что есть серьезная угроза мирным жителям, которые могут пострадать от таких "конфликтов".

Вместе с тем, опять же по оперативной информации, в пределах Славянска в Соляное озеро террористы сбрасывают тела своих погибших боевиков. Однако проверить эту информацию можно только после полной зачистки города от террористов", - отметил Селезнев.

Напомним, возле города Славянск боевики не прекращают попыток вырваться из кольца окружения и вследствие очередного обстрела позиций участников АТО из стрелкового оружия и гранатометов, 2 украинских военнослужащих ранены.

И.о. начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Петр Никитенко убежден, что террористы, действующие на востоке Украины, уже проиграли.