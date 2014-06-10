В Славянске разрушены практически все АЗС: в городе нехватка бензина

В захваченном террористами Славянске Донецкой области разрушены практически все автозаправочные станции, водители "скорых" пытаются прорваться за топливом в Краматорск.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на временном сайте Донецкой облгосадминистрации.

И.о. заместителя председателя - директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Елена Петряева заявила: "В городе разрушены практически все автозаправки, сейчас водители "скорых" пытаются прорваться за топливом в Краматорск".

При этом она добавила, что из-за остановки работы Госказначейства в Славянске медработники не получают зарплату.

Петряева подчеркнула, что в нынешней ситуации это создает дополнительную напряженность во врачебной среде города.

"Что касается обеспечения медикаментами, то благодаря полученной от Красного Креста гуманитарной помощи удалось создать минимальный запас, который позволяет сейчас оказывать экстренную помощь", - резюмировала директор департамента здравоохранения облгосадминистрации.

Кроме вышесказанного напомним, что в ночь на вторник, 10 июня, под Славянском и в Краматорске, захваченных террористами, возобновились серьезные бои.

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