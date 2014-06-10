Симоненко заявил, что поддерживает антикоррупционные требования перевозчиков

Коммунистическая партия Украины стоит на стороне украинских перевозчиков, которые требуют прекратить коррупцию, вымогательство и произвол в транспортной сфере.

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко, пишет ТСН.

"Требования перевозчиков к правительству и власти полностью подтверждают вывод Компартии о том, что никаких революционных изменений не произошло, а произошла смена одной властной группы олигархов на другую", - сказал Симоненко Он также подчеркнул, что Компартия поддерживает справедливые требования перевозчиков прекратить коррупцию, вымогательство и произвол, которые, несмотря на обещания новых властей, никуда не исчезли, а только усилились.

"Мы, коммунисты, всегда призывали не голосовать за олигархов, а идя на выборы, голосовать за собственные интересы, интересы трудящихся. Мы полностью поддерживаем справедливые требования перевозчиков относительно прекращения необоснованных рейдовых проверок, отмены коррупционного приказа № 331, прекращения вымогательства и взяточничества со стороны чиновников и контролирующих структур", - заявил лидер КПУ.

Напомним, сегодня перевозчики провели пикет под стенами Кабинета министров.