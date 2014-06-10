Ситуация в Донецке: в районе торгового центра произошла перестрелка

Сегодня, 10 июня, в Донецке, в котором орудуют террористы, в районе торгового центра "Маяк" произошла перестрелка.

Об этом сообщили очевидцы, позже эту информацию подтвердила руководитель пресс-службы ГУ УМВД Украины в Донецке Ольга Почкалова, пишут "Новости Донбасса".

"Позвонил неизвестный и сообщил о перестрелке в районе "Маяка", там, где находится 20-я городская больница", - сообщила Почкалова.

При этом она добавила, что туда уже выехала следственная группа.

Между тем, более детальной информации о происшествии в милиции не сообщили.

Кроме вышесказанного напомним, что в Донецке орудуют террористы, против которых борются власти Украины, объявив АТО.

Добавим, что сегодня, 10 июня, стало известно о новой провокации боевиков в Донецке. Так, СМИ писали, что они угнали с территории завода "Топаз" десять КрАЗов, один УАЗ и один Volkswagen Polo.