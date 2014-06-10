Мир на Донбассе и борьба с агрессией Путина: эксперты спрогнозировали первые шаги Порошенко

Достижение мира на Донбассе и противостояние агрессии со стороны Владимира Путина станут для Президента Петра Порошенко первоочередными задачами, считают опрошенные "Главредом" эксперты. Однако, отмечают, что слова главы государства о прекращении огня до конца этой недели слишком оптимистичны, так как, по их оценкам, за такой короткий срок эффективно завершить АТО и вернуть покой жителям Луганской и Донецкой областей не удастся.

В то же время, по прогнозам политологов, это можно сделать за более длительный период, а после заняться вопросами Крыма.

Среди первоочередных задач Порошенко эксперты также выделили кадровые назначения, проведение досрочных парламентских выборов и продолжение работы с Россией, но только в формате, который устроит Украину.

Политолог Владимир Цибулько:

Петр Порошенко отличается тем, что всегда ставил перед собой достижимые цели и выполнял взятые на себя обязательства. Это пример проектного мышления: нужно начать проект, развернуть, завершить, отчитаться по нему и начать новый проект. Так Порошенко начинал все свои новые производства. И если свой промышленный опыт он будет применять в политике, то от него можно ожидать многого.

Среди первоочередных задач Порошенко – те, за выполнение которых отвечает именно Президент: силовой блок и международные отношения. От Порошенко ожидают успехов именно в этих сферах.

Последующие шаги ближайших недель – если обстоятельства сложатся успешно, нужно попытаться повлиять на нынешнее парламентское большинство, найти формулу для его расширения и поиска 300 голосов для принятия изменений Конституции. Это чисто политическое задание. Думаю, что Порошенко при этом не будет играть в "директора страны", а, все-таки, попытается выстроить партнерскую формулу. Опыт показывает, что Порошенко способен на партнерских условиях сотрудничать определенное время, а не сразу приступать к доминированию.

Обещание относительно завершения АТО уже на этой неделе – это одновременно и кнут, и пряник для политической среды Луганска и Донецка, без влияния которой ни о каком прекращении АТО говорить нельзя. Мы видим, что даже помощники некоторых депутатов – среди руководства террористических организаций вроде ЛНР или ДНР. Потому сначала важно провести своего рода ревизию лояльности среди депутатского корпуса на предмет прямых или непрямых связей с ЛНР и ДНР. Если такие связи есть, то необходимо ставить соответствующие задачи, поскольку прокуратура признала эти структуры террористическими: нужно сразу четко поставить вопрос о тех, кто поддерживает террористические организации, и лишить их депутатских мандатов.

В дальнейших взаимоотношениях с Россией Украина не должна даже пытаться демонстрировать какие-то индивидуальные усилия. В данной ситуации нужно действовать в рамках коллективных усилий по прекращению агрессии России против Украины. Если Порошенко попытается разыграть какой-то личный сценарий с Путиным, то он проиграет. Так как тогда, в итоге, он утратит доверие западных партнеров и, конечно, будет раздавлен Путиным. Порошенко – достаточно опытный человек, чтобы не играть в подобные игры. В данной ситуации намного комфортнее действовать в рамках коллективной безопасности и договорных отношений и сбить напряжение на Донбассе.

Если это случится хотя бы до конца августа, то с сентября уже можно будет начинать работать с населением Крыма. Важно, чтобы сейчас были созданы должность вице-премьера и ведомство по вопросам Крыма. Иначе, если продолжать выдерживать паузу, люди почувствуют себя брошенными на произвол судьбы, и впоследствии крайне сложно будет вернуть их доверие. Нам же нужно вернуть не территорию, а, в первую очередь, доверие крымчан – бывших и нынешних граждан Украины, которые живут в Крыму. Прежде всего, необходимо защитить тех людей, которые не отказались от украинского гражданства (а это – тысячи человек).

Заместитель генерального директора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко:

Первоочередные шаги и план действий были озвучены Петром Порошенко в его инаугурационной речи. При этом четко были расставлены акценты: первыми в этой иерархии задач идут мир и безопасность. Потому вопрос нормализации ситуации на востоке будет для Порошенко "вопросом номер один". Тем более, он уже предложил свою дорожную карту для стабилизации ситуации. Потому, думаю, именно на этой задаче будут сосредоточены основные усилия.

Далее – Президенту необходимо интегрироваться как полноценному институту власти в систему высшего политического руководства страны (правительство и Верховная Рада) и заканчивать процесс создания легитимной власти. Важной будет деятельность Порошенко в сфере кадровых назначений, начиная от Администрации Президента (руководство которой уже назначено - ред.) и заканчивая должностями в Кабмине, на которые претенденты предлагаются Президентом. То есть, должна быть сформирована система власти.

Социально-экономический блок сейчас, по сути, в руках правительства. И в этой сфере, очевидно, между собой будут согласовывать деятельность Президент и Кабмин – пока подходы совпадают.

Международная деятельность Порошенко будет направлена, в первую очередь, на обеспечение решения первого задания – прекращения боевых действий на востоке Украины.

Перед Петром Порошенко будут стоять и чисто политические задачи. Прежде всего, это касается его намерения добиться внеочередных выборов Верховной Рады и реализовать инициативу о внесении изменений в Конституцию в вопросах децентрализации. Пока что ситуация неопределенная, потому что, с одной стороны, внесение изменений в Конституцию требует непосредственного участия нынешнего состава ВР, но с другой – вопрос проведения внеочередных выборов и определения их сроков ставит под сомнение дееспособность нынешнего парламента. Так что тут меньше всего определенности, и ситуация для Президента несколько проблематичная.

Порошенко четко осознает те конституционные реалии, в которых ему предстоит работать, и в которых будут реализовываться его полномочия. Он, собственно, и заявил об этом, говоря, что не будет стремиться к большим полномочиям, нежели те, что предоставлены ему Конституцией, и готов работать в системе власти в условиях распределения полномочий между другими институтами. Многое будет зависеть от политической составляющей – парламентского большинства и правительства, а также от межличностных отношений Петра Порошенко с премьером, лидером наибольшей парламентской фракции и т.д.

Пока что Порошенко показывает настроенность на то, чтобы ближайший период был ответственным и бесконфликтным. Потому что есть печальный опыт 2005 года, когда именно из-за этого был разрушен фундамент успеха Оранжевой революции.

Эксперт по проблемам международной безопасности, политолог Евгений Жеребецкий:

Заявление о прекращении огня на этой неделе выглядит несколько оптимистично: боевые действия имеют определенную логику – те, кто не сложат оружие, будут уничтожены. То есть, нужно разобраться, кто есть кто, и отделить таких (боевиков - ред.) от массы других людей. Сделать все это за одну неделю нереально. Это будет значить, что будут применяться какие-то полумеры. Но я не являюсь сторонником такого пути решения проблем на востоке страны.

Первые действия, которые должен осуществить Порошенко, – это, прежде всего, навести порядок в Донецкой и Луганской областях. А это значит, что должна быть полностью закрыта граница. То есть, пограничники должны все время стоять на объектах, а за ними – армия. Ведь сообщения о том, как свободно переходят границу десять грузовиков с оружием – это полнейшее безумие, как такое может происходить? Это нужно исправить, и это должен сделать Порошенко. И, наконец, должна быть установлена позиционная стена.

Также Президент должен сделать все необходимые назначения в правительстве, навести общий порядок как Верховный главнокомандующий. Военное руководство, судя по всему, не в состоянии удержать ситуацию в рамках. Оно не контролирует армию, и мы наблюдаем какие-то непонятные действия и отсутствие координации между разными родами войск. Президент должен это исправить.

Порошенко начнет переговоры с россиянами. Но я не верю, что будут какие-то результаты. Разве что он начнет активно сдавать наши интересы... При наличии проблемы Крыма любые серьезные переговоры с россиянами невозможны. Это значит, что нужно на всех парах строить армию и менять командный состав.

И, наконец, Порошенко должен объявить перевыборы Верховной Рады. Это задачи, которые уже сейчас должен выполнять новый Президент.