Туск прокомментировал кризис в Украине: не разделяет оптимизм Германии

Председатель Совета министров Польши Дональд Туск прокомментировал кризис в Украине, сообщив, что он не разделяет оптимизма министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который заявлял о появлении "света в конце тоннеля" в его разрешении.

Об этом Туск сообщил сегодня во время пресс-конференции в Варшаве, комментируя сегодняшнюю трехстороннюю встречу глав МИД Польши, Германии и России в Санкт-Петербурге, пишет УНИАН.

"Я не разделяю такого простого оптимизма министра Штайнмайера. Имеем ощутимо другой взгляд на развитие событий в Украине, чем Германия, и это очень хорошо видно уже несколько месяцев", - сказал Туск.

При этом он добавил, что Германия готова с большим пониманием относиться к действиям России.

"Польша, в то же время, среди государств, которые не имеют никаких сомнений на тему того, что происходит на востоке Украины", - подчеркнул он.

Между тем, Туск отметил, что обсуждал с главой польского МИД Радославом Сикорским, стоит ли принимать участие в этой встрече в Санкт-Петербурге, и что они совместно пришли к выводу о необходимости продолжения диалога.

В то же время политик заявил, что польская сторона "не имеет каких-то особых надежд", связанных с этой встречей.

Польский премьер также отметил, что польские политики дальнейшем будут активно принимать участие во всех встречах на тему Украины, отметив, что Польша является одной из стран, которая наиболее заинтересована в как можно более быстром и мирном разрешении кризисной ситуации в украинском государстве.

Обратим внимание, что по данным польского МИД, сегодня в российском Санкт-Петербурге проходит встреча глав дипломатических ведомства в так называемом формате "королевского треугольника", которые ежегодно проводятся с 2011 года.

На этих встречах министры, в частности, обсуждают вопросы международной политики и регионального сотрудничества.

Кроме вышесказанного напомним, ранее председатель Совета министров Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюз должен и дальше давить на Россию, чтобы она прекратила посылать в Украину своих солдат, продолжая эскалацию насилия на востоке страны.