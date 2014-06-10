Звезды кино обратились к Путину: просят освободить задержанного в Крыму украинского режиссера

К президенту России Владимиру Путину и другим представителям российских властей обратились выдающиеся режиссеры современности по поводу задержания в оккупированном Крыму украинского режиссера Олега Сенцова.

Обращение обнародовано на сайте Совета Европейской киноакадемии, пишет Украинская правда.

По данным издания, под обращение подписались следующие режиссеры: Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Агнешка Холанд, Майк Ли, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, польский актер Даниэль Ольбрыхский и другие.

"Мы, его европейские коллеги, глубоко обеспокоены и не можем не волноваться за его судьбу и его будущее", - говорится в документе.

При этом сообщается, что режиссеры призывают власти России гарантировать Сенцову безопасность, обнародовать его местонахождение, предъявить ему четкие обвинения или освободить, а также провести прозрачное расследование.

"Письмо адресовано Владимиру Путину, председателю Государственной Думы Сергею Нарышкину, главе МВД России Владимиру Колокольцеву, министру культуры Владимиру Мединскому, а также председателю ФСБ Александру Бортникову и генеральному прокурору Юрию Чайке", - добавляют журналисты.

Кроме вышесказанного напомним, в середине мая стало известно, что ФСБ России задержала в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова по обвинению в организации теракта.

Позже стали известны детали обвинения. Так, СМИ писали, что его обвиняют в подготовке в ночь на 9 мая в Симферополе взрывов самодельных бомб у мемориала "Вечный огонь" и памятника Ленину.