Эксперт о призыве советника Путина ударить по армии Украины: о каком мире с Россией кто-то мечтает?

Военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук прокомментировал заявление советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева о необходимости "удара" по украинской армии и усомнился в возможности достижения мира с Россией.

"Советник президента России С. Глазьев убеждает, что России надо нанести удар по украинской армии. Мол, на Киев танки пока не будем кидать, а вот завладеть воздушным пространством Украины и с помощью авиации уничтожать ее армию – жизненно необходимо", - напомнил он в своем Facebook.



"Давно подмечено: то, что у Путина на уме, у всяких жириновских, глазьевых и прочей шушеры на языке. Эти "шестерки", пардон, в туалет не ходят без соизволения пахана, что там говорить о подобных заявлениях. И о каком мире с Россией тогда кто-то у нас мечтает?" - сделал вывод из этого заявления Тымчук.

Напомним, Глазьев заявил, что украинская армия может окрепнуть и пойти на войну с РФ, в частности, за Крым, и в связи с этим призвал нанести по ней удар.

Советник Путина давно известен скандальными заявлениями в адрес Украины, в частности. на тему нашей евроинтеграции и Майдана.