"Власти" Крыма признали: гуманитарную помощь из России разворовали

Аксенов рассказал о гуманитарной помощи из РФ.
Сегодня, 10 июня, "губернатор" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что большую часть гуманитарной помощи, направленной на полуостров из России, разворовали.
Об этом сообщает пророссийский сайт Крыминформ.
"В большинстве своем, к сожалению, гуманитарная помощь разворована оказалась", - сказал Аксенов.
При этом он заявил, что часть гуманитарных грузов оказалась в открытой продаже.
"Хочу сказать тем товарищам, у которых рука поднимается на гуманитарные грузы в тот период, когда тяжело республике, - не то, что они работать не будут, все они пойдут под суд, а ответственные чиновники покинут место работы", - подчеркнул он.
Между тем, по данным русской службы BBC, помощь Крыму поступала из двадцати российских регионов.
"В основном на полуостров везли медикаменты, продукты, дизель и технику. Общий объем гуманитарной помощи, по подсчетам чиновников, на конец апреля составлял 1,8 тысяч тонн", - пишут журналисты издания.
Кроме того, в нескольких регионах шел сбор денег на помощь полуострову.
Сколько всего удалось собрать средств неизвестно, в СМИ появлялись лишь разрозненные данные: от 7 млн. рублей (более 200 тыс. долларов) в Астраханской области и 16 млн. в Мордовии до 150 млн. в Белгородской области.
"Еще 5 млн. рублей дали сенаторы и сотрудники аппарата Совета федерации; чуть больше 60 млн. рублей выделил "Красный крест", - добавили сотрудники СМИ.
Также сообщается, что в качестве получателей гуманитарной помощи из России выступали нелегитимные "министерство здравоохранения Крыма", "министерство социальной политики", "министерство образования", ассоциация медицинских работников и местное отделение "Красного креста".
Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что оккупированный Крым лихорадит. Так, журналисты выяснили, что на полуострове снова дорожают лекарства и продукты.