В Горловке перевернулся КаМАз с боевиками

В Горловке Донецкой области на улице Интернациональной перевернулся КаМАз, который перевозил боевиков.

Об этом сообщили очевидцы происшествия, пишет Gorlovka.ua.

"К месту аварии - возле автозаправочной станции - подъехал кран, чтобы поднять грузовик. В это время вокруг автомобиля стояло более 20 вооруженных лиц", - заявили собеседники издания.

В то же время очевидцы не смогли объяснить, из-за чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

По одной из версий, КаМАз перевернулся на скользкой после дождя дороге, и в результате его вынесло на встречную полосу. В результате инцидента никто не пострадал.

Движение на участке дороги, на котором произошло ДТП, перекрыли сотрудники ГАИ, обеспечивая проезд автомобилей по другой полосе.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас на Донбассе Украины орудуют террористы, с которыми борются власти страны, объявив АТО.

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