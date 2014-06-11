Журналист объяснил, почему нельзя быстро прекратить бои на востоке Украины

Прекратить огонь на востоке Украины уже на этой неделе, о чем заявлял Президент Петр Порошенко, невозможно. Остановить бои не даст криминалитет, действующий в проблемном регионе.

Об этом на онлайн-конференции заявил военный журналист Руслан Ярмолюк, пишет ТСН.

Он отметил, что прекратить боевые действия в такой короткий срок не представляется возможным, так как на Донбассе, кроме групп российских диверсантов, действует также большое количество группировок, которые никем не контролируются и управляются местными криминальными авторитетами.

По словам журналиста, теоретически силы АТО могут перестать стрелять, договориться можно и с боевиками, которых контролируют российские диверсанты, а вот для бандитов сейчас наступила настоящая "жатва", и они не остановятся.

"Россияне могут остановиться, а эта публика - нет, потому что они никем не контролируются", - сказал Ярмолюк.

Больше о последних событиях и АТО на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".