Эксперт рассказал, как Украине бороться с боевиками: переговоры с Россией не дадут результатов

Для того, чтобы противостоять агрессии России, в частности, террористам на Донбассе, Президенту Петру Порошенко нужно предпринять ряд мер, прежде всего, перекрыть границу с РФ в Донецкой и Луганской областях и развивать армию, решив проблемы с командным составом.

Такое мнение "Главреду" выразил эксперт по вопросам международной безопасности Евгений Жеребецкий, комментируя слова Порошенко о том, что огонь в охваченном войной регионе нужно прекратить уже на этой неделе.

"Заявление о прекращении огня на этой неделе выглядит несколько оптимистично: боевые действия имеют определенную логику, те, кто не сложат оружие, будут уничтожены. То есть, нужно разобраться, кто есть кто, и отделить таких (вооруженных боевиков - ред.) от массы других людей. Сделать все это за одну неделю нереально. Это будет значить, что будут применяться какие-то полумеры. Но я не являюсь сторонником такого пути решения проблем на востоке страны", - отметил политолог.

В то же время, он уверен, что "первые действия, которые должен осуществить Порошенко - навести порядок в Донецкой и Луганской областях". "А это значит, что должна быть полностью закрыта граница. То есть, пограничники должны все время стоять на объектах, а за ними – армия. Ведь сообщения о том, как свободно переходят границу десять грузовиков с оружием – это полнейшее безумие, как такое может происходить? Это нужно исправить, и это должен сделать Порошенко. И, наконец, должна быть установлена позиционная стена", - считает Жеребецкий.

"Также Президент должен сделать все необходимые назначения в правительстве, навести общий порядок как Верховный главнокомандующий. Военное руководство, судя по всему, не в состоянии удержать ситуацию. Оно не контролирует армию, и мы наблюдаем какие-то непонятные действия и отсутствие координации между разными родами войск. Президент должен это исправить", - уверен эксперт.

"Порошенко начнет переговоры с россиянами. Но я не верю, что будут какие-то результаты. Разве что он начнет активно сдавать наши интересы... При наличии проблемы Крыма любые серьезные переговоры с россиянами невозможны. Это значит, что нужно на всех парах строить армию и менять командный состав", - добавил он.

Больше мнений политологов о первых шагах главы государства, в частности, в вопросе установления мира на Донбассе, читайте в статье "Главреда": Мир на Донбассе и борьба с агрессией Путина: эксперты спрогнозировали первые шаги Порошенко.