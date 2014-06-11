Западные СМИ рассказали, как Путин врет и не говорит всю правду об Украине

11 июня 2014, 02:12

Путина поймали на неправде и недомолвках.

Путина поймали на неправде и недомолвках об Украине

 Президент России Владимир Путин в своих высказываниях об Украине допускает неправдивые высказывания, а иногда не договаривает правду.

Об этом пишет французское издание Le Monde, статью которого цитирует Инопресса.

"Никаких вооруженных сил, никаких российских инструкторов даже на юго-востоке (типичный штамп российской пропаганды, боевые действия не касаются юга страны - ред.) Украины нет. Не было и нет", - заявил Путин в недавнем интервью телеканалу TF1 и радиостанции Europe 1. "Вряд ли возможно сформулировать более категоричное опровержение", - пишет журналистка Сильви Кауфманн. По ее мнению, общаясь с журналистами, российский президент был в своей лучшей форме.

"В ходе украинского кризиса Кремль пользовался информационным оружием намного лучше Киева, допускающего дилетантские ошибки, - говорится в статье. - Путин - мастер слова. Он выражается с большой точностью, приводит факты и цифры, вынуждает собеседника доказывать ему, что он заблуждается".

"Однако внимательное изучение двух его последних публичных выступлений - на TF1 и на пресс-конференции в Уистреаме (департамент Кальвадос) 6 июня - показывает, что иногда Путин говорит правду, иногда - неправду, а кое-что опускает", - отмечает издание. Также в статье разбирается ряд примеров, в том числе, неправдивых высказываний.

"Первое, что сделали новые власти (Украины - ред.), - заявили об отмене прав национальных меньшинств на использование родного языка", - сказал Путин. Не совсем точно, комментирует Кауфманн. Они действительно "попытались" лишить эти языки, в том числе русский, статуса официальных (имеется в виду решение Верховной Рады отменить языковой закон Кивалова-Колесниченко, не подписанное Александром Турчиновым и не вступившее в силу - ред.). Но этот закон так и не вступил в силу: и.о. президента отказался его подписывать, напоминает журналистка.

"Но когда мы говорим об Украине и военных блоках, то, конечно, нас это не может не беспокоить, потому что в этом случае, если, скажем, Украина присоединяется к НАТО, военная инфраструктура вплотную подходит к российским границам, и мы не можем быть к этому безразличны", - объяснил позицию России ее президент. Не совсем верно, анализирует это заявление журналистка: с одной стороны, речь о вступлении Украины в НАТО не шла с 2008 года, с другой - НАТО уже граничит с Россией в Прибалтике и Польше (с Калининградом).

"Есть у нас ограничения или нет? - задал риторический вопрос Путин, имея в виду интернет. - Я считаю, что нет". Неверно. Порядок в Сети взялось наводить государственное ведомство Роскомнадзор. В ходе кризиса в Крыму и его аннексии многие критически настроенные сайты были блокированы, сообщает Кауфманн.

"Мы ждем тщательного расследования всех преступлений, в том числе преступлений в Одессе", - сказал российский лидер. Это правильно: обстоятельства пожара в Доме профсоюзов, унесшего 2 мая жизни 48 человек, так и не были прояснены, соглашается с ним журналистка (не учитывая первых выводов следствия по поводу трагедии - ред.).

"С женщинами лучше не спорить и лучше не вступать с ними в пререкания (...) Когда люди переходят определенные границы приличия, это говорит не об их силе, а об их слабости. Но для женщины слабость - это не самое плохое качество", - заметил Путин по поводу своих разногласий с Хиллари Клинтон, резко критикующей его. "Оставим это на суд читателя", - заключает Кауфманн.

Напомним, ранее Путина уже ловили на неправде, в частности, о том, что в Крыму во время его захвата якобы не присутствовали российские военные.

Отметим, что российский президент не признает и присутствия на Донбассе российских диверсантов, несмотря на все факты, доказывающие это.

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