Будни АТО: террористы обстреляли два блокпоста силовиков, но были отбиты - Тымчук

Ночь на среду, 11 июня, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе прошла относительно спокойно.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, террористы обстреляли два блокпоста сил АТО. Один – из автоматического стрелкового оружия, второй – из автоматического гранатомета АГС-17.

Силовики открывали ответный огонь. Потерь среди них нет. О потерях среди боевиков нет данных, заметил военный журналист.

Ранее "Главред" сообщал, что во вторник, 10 июня, в Артёмовске Донецкой области террористы попытались провести переговоры с командиром танковой части. Во время беседы началась стрельба, в результате которой есть убитые и раненые.

Больше об антитеррористической операции на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".