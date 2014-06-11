Западные СМИ оценили готовность Путина уступить Порошенко

В последние дни появились признаки готовности президента РФ Владимира Путина идти на компромисс с украинским Президентом Петром Порошенко.

Об этом говорится в статье Los Angeles Times, передает "Инопресса".

"Слишком рано заявлять о том, что кризис в Украине завершился. Но в последние дни появились обнадеживающие признаки того, что Россия готова отнестись с уважением к недавно вступившему в должность Президенту Украины Петру Порошенко и всерьез вести с ним переговоры", - заявили журналисты.

Серьезным испытанием для России станет вопрос согласия с решением Порошенко применить силу против боевиков, оккупировавших админздания на Донбассе.

В идеале, уточняют авторы статьи, подобной конфронтации лучше бы было избежать, но, так или иначе, сепаратисты должны, в конце концов, уступить и принять предложение Порошенко об амнистии.

"После аннексии Крыма высказывались настороженные предположения о том, что желание Путина восстановить хотя бы часть Российской империи приведет к новым территориальным захватам. Пока этого не произошло", - говорится в статье.

Возможно, Путин всегда рассматривал Крым как особый случай, но столь же вероятно и то, что санкции и угроза более серьезных мер возымели желаемый эффект, предположили журналисты.

Также в статье напомнили высказывание президента США о крымском кризисе, что Украина – это не "шахматная доска холодной войны".

"Такова реальность, которую Путин должен принять", - резюмировали журналисты.