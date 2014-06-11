Журналист рассказал, кто из силовиков АТО лучше всего воюет на Донбассе

На востоке Украины, где проходит антитеррористическая операция, воюют в основном десантники, спецназовцев немного, а у бойцов Нацгвардии есть "нюансы".

Об этом рассказал военный корреспондент Руслан Ярмолюк, сообщает ТСН.

"Например, второй батальон Нацгвардии подготовлен лучше, чем первый. Но когда идет прямое столкновение, то, как показывает опыт, первая Нацгвардия начинает отступать. То есть десантники остаются на позициях сами с альфовцами, фактически без прикрытия. Примеры есть, но я не хочу говорить о том, что Нацгвардия плохо подготовлена", - отметил журналист.

Ярмолюк добавил, что Внутренние войска воюют хорошо, а к Нацгвардии все же есть вопросы. Но не ко всей, а к отдельным подразделениям, особенно на передовой.

"Если есть посты, где нет полной коммуникации Нацгвардии и военных, то воевать очень трудно. Поэтому ротные командиры, военные, которым удается замкнуть на себе управление, фактически, это герои. И такие блокпосты, и такие подразделения воюют лучше", - подчеркнул журналист.

Что же до спецназовцев, то их, по мнению Ярмолюка, на Востоке воюет около 30% от количества всех силовиков. "Альфа" используется только во время штурма. В основном воюют фактически десантники", - рассказал журналист.

Кроме того, он рассказал, что эффективно работают саперы: "За несколько дней сняли несколько закладок, фугасов на основных дорогах. То есть идет наша колонна, и есть 90%, что ее могут взорвать".

Ранее "Главред" сообщал, что Ярмолюк подчеркнул, что криминалитет на Востоке не даст остановить боевые действия. По его мнению, в "горячих точках" Донбасса и Луганщины прекратить огонь до конца недели невозможно.