Журналист говорит о перестрелках в Славянске: силовики только наблюдают

В среду, 11 июня, утром в захваченном террористами Славянске стали звучать выстрелы, при этом украинские силовики не открывали минометный или артиллерийский огонь.

Об этом журналист Дмитрий Гнап рассказал в эфире ГромадськогоТВ, сообщает "Украинская правда".

По его словам, украинские силовики только открывают ответный огонь, когда в их сторону происходят не меньше 5-10 выстрелов. "В другом случае, даже нет смысла отвечать", - отметил он.

"За эти несколько дней при нас никто из военных в сторону Славянска не стрелял", - отметил он. По его словам, стреляют в самом городе.

"Перестрелка происходит в самом Славянске. Вчера было видно, как была вспышка в одной стороне города, а взрыв – на другой", - добавил он.

Поэтому, по его словам, не исключено, что двое детей, которые погибли в Славянске, могли стать жертвами именно перестрелок внутри города.