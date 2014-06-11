Мэр Донецка рассказал, как остановить войну на Донбассе

Президенту, правительству и парламенту Украины, совместно с российскими властями, стоит начать переговоры и прекратить войну на Донбассе.

Такое мнение выразил мэр Донецка Александр Лукьянченко на официальном сайте горсовета.

"Я хочу обратиться к Президенту нашей страны, правительству, Верховной Раде (с призывом – прим. ред.) начать срочные полномасштабные переговоры на самом высоком уровне именно на территории наших двух областей по урегулированию конфликта, с привлечением нашего северного соседа – России и международных организаций", - заявил мэр.

Лукьянченко считает, что посредничество РФ и международных организаций поможет прекратить боевые действия в регионе.

"При их посредничестве необходимо прекратить братоубийственную войну, не допускать гибели мирных жителей, детей и стариков", - добавил он.

Мэр Донецка также отметил, что структуры жизнеобеспечения населенных пунктов Донбасса "находятся на грани гуманитарной катастрофы", и введение военного положения на территории Донецкой и Луганской областей не поможет добиться поставленной цели, а наоборот – лишь усугубит ситуацию.

"Во-первых, непонятно, какими силами будет обеспечиваться это положение на территории всех городов двух областей. Во-вторых, с открытой границей эти меры практически бесполезны. В-третьих, военное положение приведет к разрушению инфраструктуры городов и неконтролируемому потоку беженцев", - подчеркнул Лукьянченко.

Также он напомнил, что в Донецкой и Луганской областях 42 города, 36 районов, а всего в регионе проживает около 7 миллионов человек.

"До сих пор никто не разобрался, почему сотни вооруженных боевиков практически беспрепятственно проникают на территорию нашей страны, кто им платит. Я уверен, что ни один наемник за идею не воюет. На эти веские причины никто внимания не обращает. Только идут обвинения в адрес почти семи миллионов жителей в сепаратизме, пособничестве. Это при том, что жители, уже сегодня страдают от вооруженных столкновений, а это ни много ни мало 15% населения страны", - добавил Лукьянченко.

Напомним, ранее и.о. министра обороны Михаил Коваль заверил, что Совбез Украины не собирался для рассмотрения вопроса о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях.

Больше о событиях на Донбассе и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".