Десантники задержали организатора штурма блокпоста под Амвросиевкой

Террорист назвался одним из лидеров "Русской православной армии"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По словам задержанного, оружие и боеприпасы он получил в здании УСБУ в Донецкой области от руководства самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
Злоумышленник вместе с более 50-ю боевиками обстреливал из автоматов украинских военнослужащих, оборонявших блокпост в Амвросиевском районе. Но десантникам удалось отразить атаку и задержать их руководителя.
Задержанный был одет в военную форму без опознавательных знаков и балаклаву, у него также был автомат АКС-74, магазины с боевыми патронами и граната РГД-5.
Следственным отделом УСБУ в Днепропетровской области начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины .
По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним, что советник секретаря СНБО Николай Якубович рассказал: "Русская православная армия" – это бывшая донецкая ячейка "Оплота".
Фото: sbu.gov.ua