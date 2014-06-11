Российские эксперты рассказали, какую задачу Кремль себе поставил на Донбассе

Российская власть не намерена аннексировать Донбасс, на котором сейчас продолжается операция против террористов. В то же время, Кремль хочет использовать восток Украины для того, чтобы на территории нашей страны был хаос.

Об этом заявили российские эксперты, мнения которых публикует Радио Свобода.

В частности, по словам заместителя директора "Левада-Центра" Алексея Гражданкина, соцопросы свидетельствуют о том, что россияне не хотят присоединения провозглашенных террористами "республик" ДНР и ЛНР к РФ.



"Россияне не хотели бы такого развития событий. Они предпочли бы, чтобы эти самопровозглашенные республики были независимыми государствами или входили бы в состав Украины. Стремления к тому, чтобы принять их в состав России, нет", - отметил он.

В то же время, военный эксперт, заместитель главного редактора "Ежедневного журнала" Александр Гольц считает, что Кремль не собирается совершить попытку присоединения Донбасса по крымскому сценарию. Российской власти, по его словам, нужны хаос и безвластие, которые сейчас есть на востоке Украины.



"На мой взгляд, задача Кремля (и пока нет никаких оснований считать, что это не так) заключается в поддержке максимально длительного хаоса в Донецке и Луганске и вообще где только можно в Украине", - сказал Гольц.

Также он прокомментировал проблемы АТО, которая сейчас продолжается на Донбассе. "Современная армия предназначена для того, чтобы одержать победу на поле боя, и не может одержать победу против полувоенных формирований, которые действуют своими специфическими методами, каждый раз создавая живой щит из женщин и детей. Для этого вовсе не обязательно выставлять их перед собой. Достаточно спрятаться в кварталах города, где эти женщины и дети находятся", - считает эксперт.

По мнению Гольца, справиться с руководителями террористов пока не могут ни украинская, ни российская власть. Москва обеспечила их оружием, но вряд ли сможет это оружие теперь отобрать и как-то влиять на самопровозглашенных лидеров боевиков.

Напомним, террористы на Донбассе действуют при очевидной поддержке России - в частности, боевики проникают в нашу страну с территории РФ и воюют российским оружием.