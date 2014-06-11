Жириновский подарил одному из лидеров донецких террористов ручку за 175 тысяч

Лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский сделал дорогой подарок одному из лидеров донецких террористов – Денису Пушилину.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "Дождь" Ульяна Малашенко в своем Twitter.

По словам Жириновского, стоимость ручки, подаренной Пушилину – 175 тысяч долларов.

"Если вам что надо — обращайтесь! А пока вот вам ручка за 175 тысяч долларов, чтобы вы указы подписывали", — сказал Жириновский.

В то же время радиостанция "Говорит Москва" оценила стоимость подарка по-другому – в 170 тысяч рублей.

Также Жириновский презентовал Пушилину диск с записью своей речи про Украину: "Никогда я так хорошо не говорил! Может, на своем ТВ прокрутите".

В свою очередь, Пушилин отметил, что приехал в Москву на митинг в поддержку ДНР, который намечен на 11 июня.

В то же время он не рассказал, как добирался до российской столицы из Донецка, отметив лишь, что "не поездом".

Стоит отметить, что ранее Жириновский делал и другие подарки украинским террористам: в мае 2014 года он отправил террористам Луганска бронированный джип "Тигр".