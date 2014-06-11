Царев объявился в Луганске: встретился с лидером террористов - СМИ

Сегодня, 11 июня лишенный депутатской неприкосновенности Олег Царев приехал в Луганск, где встретился с главой террористической организации "Луганская народная республика" Валерием Болотовым.

Об этом заявила пресс-секретарь штаба так называемой ЛНР Оксана Чигрина, пишет "Вгороде".

По данным сепаратистов, во второй половине дня к зданию обладминистрации Луганска подъехало несколько автомобилей с вооруженными людьми в камуфляже, лица которых скрывали черные маски.

"Со стороны можно сказать, что сопровождение Царева в Луганск насчитывает более десяти бойцов. Также известно, что вместе с ним в город приехал один из депутатов Госдумы РФ", - заявила Чигрина.

Царев, по ее словам, зашел в обладминистрацию и встретился там с Болотовым. После они пошли в личный кабинет лидера луганских террористов, в котором между ними состоялся разговор, суть которого неизвестна.

В то же время сепаратисты подчеркнули, что "визит Царева в "Луганскую народную республику" носит дружеский характер".

Ранее "Главред" сообщал, что в штабе нацзащиты объявили вознаграждение за поимку Царева, которого Верховная Рада 3 июня лишила депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности и арест.

Также сообщалось, что Генпрокуратура возбудила против Царева уголовное дело за преступления против территориальной целостности Украины.