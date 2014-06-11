Западные СМИ рассказали об издевательском смехе Лаврова, настрое Путина и переговорах по Украине

Встреча глав МИД России, Германии и Польши Сергея Лаврова, Франка-Вальтера Штайнмайера и Радослава Сикорского, которая состоялась во вторник, 10 июня, в Санкт-Петербурге и была посвящена преодолению кризиса в Украине, страдающей от российской агрессии и пророссийских боевиков, показала, что в этом процессе предстоит "долгий путь" - таков, скорее всего, настрой президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine, статью которой цитирует Инопресса. При этом для издания показательным фактом стал смех Лаврова в ответ на замечание его польского коллеги о том, что РФ не будет действовать на Донбассе так, как в Крыму.

Трехсторонние переговоры продлились "существенно дольше, чем было запланировано", после чего каждый из участников вместо того, чтобы обменяться с коллегами традиционными "дипломатично-дружественными, ничего не значащими" любезностями, выступил с заявлением, отмечает издание.



Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС между Украиной и Россией будет установлен "обычный торговый режим". Будучи сказано "совершенно деловым" тоном, это прозвучало "как угроза", отмечает автор материала Маджид Саттар. О том, что "через российско-украинскую границу в зону конфликта уже несколько месяцев просачиваются боевики и оружие", Лавров не упомянул. В целом своим "пространным выступлением о "конструктивных переговорах" в трехстороннем формате и многогранном сотрудничестве России с международными организациями" дипломат "хотел дать понять, что после аннексии Крыма его страна нисколько не изолирована".



Когда представитель Польши Радослав Сикорский трактовал слова российского коллеги в том смысле, что РФ не намерена действовать в Восточной Украине так же, как в Крыму, и отметил, что его это обнадеживает, Лавров рассмеялся. "Звучало издевательски, - пишет журналист. - Карьерный дипломат явно знал, что делает. По всей видимости, это должно было означать: "Да мы никогда и не собирались, выдумают тоже". "Штайнмайер избегал встречаться с Лавровым глазами. Этот спектакль, похоже, был ему неприятен", - говорится в статье.



Сам немецкий министр выступил в сдержанно-оптимистичном тоне: по его словам, "ощущается" снижение напряженности, "возможно, показался слабый свет в конце тоннеля". Он предложил считать встречу продолжением переговоров, начатых во время недавних юбилейных торжеств в Нормандии, которые посетил Путин, где короткую встречу с ним провел Президент Украины Петр Порошенко. По информации, полученной Frankfurter Allgemeine из дипломатических кругов, Штайнмайер сомневался в том, что поездка в Санкт-Петербург уместна. Его "тревожила мысль, что подавать такой сигнал, может быть, еще рано, что он может быть неправильно понят как признак нормализации отношений".



Инициатива санкт-петербургского "триалога" исходила от Сикорского, продолжает газета, что может показаться удивительным с учетом публичных заявлений польского министра: исходя из них, можно заключить, что он сторонник жесткого курса. Тем не менее, Варшава, по мнению автора, не заинтересована в продолжительном конфликте с Россией.



"Связанная с санкт-петербургской встречей надежда на то, что начатые в Нормандии переговоры с президентом России Владимиром Путиным теперь будут продолжены на оперативном уровне, покоится на умозаключении, что в Москве есть и те, кто не заинтересован в разрядке ситуации в Восточной Украине, и те, кто пришел к мысли, что взваливать на себя этот регион невыгодно, - комментирует журналист. - За минувшие несколько месяцев Запад усвоил, что Лавров, скорее всего, уже не является самостоятельным игроком в российской политике. Поэтому была надежда по его стратегии на переговорах понять, насколько серьезно настроен Путин. Судя по обеспокоенному лицу Штайнмайера, предстоит еще долгий путь".

Напомним, в то же время, что по данным МИД Украины, Россия продолжает пропускать боевиков на территорию Украины.