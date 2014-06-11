Осужденный за убийство экс-нардеп Лозинский досрочно вышел из тюрьмы

Осужденный за убийство экс-нардеп Виктор Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службе, передает Ukranews.com.

По данным журналистов, в службе сообщили: "Действительно, сегодня Лозинский был освобожден".

В то же время председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький отрицает, что его ведомство каким либо образом способствовало освобождению осужденного.

"Касательного освобождения этого осужденного сообщаю, что в основу решения суда легли выводы докторов и экспертов, которых привлек к делу судья", - написал он на своей странице в Facebook.

"Выводы медкомиссии Пенитенциарной службы, которые предоставлялись суду ранее, не содержали в себе данных, которые давали бы возможность суду освободить осужденного от отбывания наказания", - добавил он.

При этом Старенький отметил, что оценку здоровья Лозинского сделали доктора, не имеющие никакого отношения к Пенитенциарной службе.

Кроме того, по его словам, сторону гособвинения в суде поддержал прокурор.

Кроме вышесказанного напомним, что Виктор Лозинский в 2009 году во время охоты убил жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

При этом он нанес ему множество тяжелых травм якобы за то, что тот зашел в угодья экс-нардепа.

Ранее "Главред" сообщал, что изначально за жестокое убийство Олийныка Лозинский был приговорен к 15 годам заключения. Апелляционный суд уменьшил этот срок до 14 лет.

Позже Высший спецсуд переквалифицировал обвинение Лозинскомусо статьи "Умышленное убийство" на "Причинение тяжких телесных увечий", уменьшив таким образом ему срок заключения до 10 лет.