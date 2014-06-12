В ЕС подтвердили: Ассоциацию с Украиной подпишут до 27 июня

Европейский Союз готов подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации с Украиной до 27 июня.

Об этом сообщили в представительстве ЕС на странице в Facebook.

"Сообщения в некоторых СМИ о том, что подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной (в частности, разделов о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли) может быть отложено, является неправдой", - заявили в Европе.

Также представители Евросоюза подчеркнули, что документ будет подписан не позднее 27 июня.

"Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано не позднее 27 июня этого года, на заседании Европейского Совета, вместе с соглашениями об ассоциации между ЕС и Грузией и Молдовой", - добавили в представительстве ЕС.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в день своей инаугурации заявил, что экономическая часть Соглашения об ассоциации должна быть подписана не позднее 27 июня.